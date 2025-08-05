Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 058 260 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 4 серпня: 1120 російських окупантів, 2 ракети та 169 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1058260 (+1120) осіб
- танків — 11071 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23091 (+12) од
- артилерійських систем — 31081 (+28) од
- РСЗВ — 1452 (+0) од
- засоби ППО — 1203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49620 (+169)
- крилаті ракети — 3555 (+2)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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