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5 серпня 2025, 9:54

Трамп суттєво підвищить мита для Індії за підтримку війни рф

Президент США Дональд Трамп обіцяє підвищити тарифи для Індії, оскільки вона продовжує купувати російську нафту. Про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social у понеділок, 4 серпня, пише DW.

Президент США Дональд Трамп обіцяє підвищити тарифи для Індії, оскільки вона продовжує купувати російську нафту.
Фото: america.gov

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Покупка російської нафти

«Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США. Дякую за вашу увагу до цього питання», — написав Трамп.

США звинуватили Індію у фінансуванні війни росії проти України

Напередодні, 3 серпня, Білий дім фактично звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України за рахунок купівлі нафти у Москви.

«Він (Трамп. — Ред.) ясно дав зрозуміти, що неприйнятно, щоб Індія продовжувала фінансувати цю війну, купуючи нафту в росії», — заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Він додав, що Індія практично зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівель російської нафти. «Це вражає», — зазначив Міллер.

Влада Індії поки не коментувала ці звинувачення.

Читайте також: Трамп увів 25% мита для Індії. Причина — купує зброю і нафту у росії

Індія продовжить купувати нафту у росії — ЗМІ

Минулого тижня президент США анонсував мита на індійські товари в розмірі 25 відсотків, а також «штраф» через купівлю Індією значної кількості зброї та енергоносіїв у росії.

На тлі цих погроз у ЗМІ з'явилися повідомлення, що державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти. Агенція Reuters писала, що НПЗ шукають альтернативу — переважно з Близького Сходу та країн Західної Африки.

Читайте також: Відносини США та Індії псуються через російську нафту та нові мита — FT

Проте 2 серпня видання The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Індія продовжить купувати дешеву російську нафту попри заяви Трампа. Співрозмовник видання каже, що уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення обсягів імпорту з рф.

Джерело: Мінфін
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