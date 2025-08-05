Молдова забрала ліцензію на постачання газу у «дочки» Газпрому

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) анулювало ліцензію на постачання газу компанії Moldovagaz, контрольний пакет акцій якої належить російському Газпрому. Таке рішення регулятор ухвалив у понеділок, 4 серпня, повідомляється на його сайті.

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Причина

Причиною стало те, що ВАТ «Молдовагаз» не відповідає вимогам Третього пакета ЄС про поділ бізнесу, згідно з яким одна компанія не може бути і постачальником газу, і власником газотранспортної інфраструктури.

За рішенням ANRE, держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальник газу споживачам з 1 вересня.

Агентство зобов'язало компанії до кінця серпня вжити всіх заходів для забезпечення безперервності виконання зобов'язань щодо надання комунальних послуг близько 800 000 споживачів.

Також до 1 вересня на пропозицію Міністерства енергетики регулятор має визначити компанію, яка надалі відповідатиме за постачання природного газу до Придністровського регіона.