Мінус чотири нулі: Іран проведе деномінацію національної валюти

Іранська влада має намір провести деномінацію національної валюти, прибравши з ріалу чотири нулі, пише Financial Times.

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Що відомо

Економічний комітет парламенту вже схвалив загальні положення законопроєкту, який передбачає, що нова валюта збереже колишню назву, а один новий ріал дорівнюватиме 10 тисячам нинішніх. Він ділиться на 100 геранів.

За задумом ініціаторів, це має спростити розрахунки та бухгалтерський облік, а також знизити витрати на друк банкнот.

Причиною рішення стало багаторічне знецінення ріалу, спричинене міжнародними санкціями, які ізолювали країну від глобальної банківської системи, обмежили експорт нафти та іноземні інвестиції, зазначає газета.

Ситуацію посилила політична нестабільність після червневого збройного конфлікту з Ізраїлем, на тлі якої національна валюта знову різко ослабла.

За даними FT, Іран розглядає можливість проведення валютної реформи із 1990 років. Законопроєкт має бути офіційно поданий на затвердження парламенту і, зрештою, має бути схвалений Радою вартових — конституційним органом, який перевіряє нові закони.

Проте економісти попереджають, що такий захід має суто косметичний характер і не вплине на інфляцію. Економіст Камран Надрі написав минулого тижня у місцевій пресі, що видалення нулів «не є ані ефективною грошово-кредитною політикою, ані механізмом контролю інфляції».

«Це просто формальне коригування валютної одиниці для цілей бухгалтерського обліку», — зазначив він. Джафар Гадері, заступник голови економічного комітету парламенту, заявив минулого тижня, що видалення нулів не вплине на інфляцію, але може зменшити трансакційні витрати.

Окрім інфляції, економіка Ірану зазнає тиску через надмірну залежність від нафтових доходів та системи субсидій, хронічних проблем управління та кумівства серед політично афілійованих еліт, підкреслює FT.

Іран не єдина країна, яка зважилася видалити нулів зі своєї нацвалюти.

За останні чверть століття на такий крок пішли Туреччина, Румунія та Замбія, де гіперінфляція змушувала громадян носити із собою величезні суми готівки. Ізраїль також провів деномінацію у 1985−1986 роках, прибравши три нулі зі старого шекелю.