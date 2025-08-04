Нова пошта збільшила прибуток за квартал, але за півріччя він впав на 20%

Нова пошта у другому кварталі 2025 року продемонструвала зростання чистого прибутку на 2,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 905,45 млн грн. Водночас загалом за перше півріччя чистий прибуток компанії скоротився на 19,6%. Про це у понеділок, 4 серпня, пише Інтерфакс-Україна із посиланням на звіт компанії.

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Фінансові результати за пів року

За підсумками перших шести місяців 2025 року «Нова пошта» зафіксувала такі результати:

Виручка зросла на 22,1% — до 24,6 млрд грн.

Валовий прибуток збільшися на 30,8% — до 5,1 млрд грн.

Операційний прибуток зріс на 45,6% — до 2,4 млрд грн.

Чистий прибуток, однак, зменшився на 19,6% — до 1,2 млрд грн.

Така розбіжність пояснюється тим, що в першому півріччі минулого року компанія отримала значні «інші фінансові доходи» (1,34 млрд грн), тоді як цього року цей показник був значно меншим (341,15 млн грн). Водночас сплата податку на прибуток зросла майже втричі.

Боргові зобов'язання

У звіті також йдеться про те, що наприкінці травня «Нова пошта» вирішила випустити новий чотирирічний випуск облігацій серії «H» на 1 млрд грн. На середину року компанія мала зобов'язання за трьома попередніми випусками облігацій на загальну суму близько 3 млрд грн.

Банківські зобов'язання компанії за квартал дещо скоротилися і на кінець півріччя становили 6,4 млрд грн.