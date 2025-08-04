На спецрахунок НБУ для оборони в липні надійшло 17 млрд грн, витрачено — 4 млрд

Протягом липня 2025 року на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком для підтримки Сил оборони України, надійшло понад 17 мільярдів гривень. За цей же період на потреби різних оборонних відомств було перераховано понад 4 мільярди гривень. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомила пресслужба НБУ .

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Динаміка рахунку

Залишок коштів на спецрахунку станом на 1 серпня 2025 року становив майже 14,7 млрд грн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на цей рахунок надійшло понад 83,7 млрд грн в еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти — зокрема, із США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції, Польщі та десятків інших країн. Понад 62,4 млрд грн з цієї суми надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

За весь час з рахунку на потреби оборони було перераховано понад 69 млрд грн.

Основні напрямки витрат

У липні кошти зі спецрахунку були розподілені між різними силовими структурами. Найбільші суми були спрямовані на потреби Агенції оборонних закупівель (майже 3,94 млрд грн), Національної гвардії (понад 1,6 млрд грн) та Національної поліції (1,65 млрд грн).

Також фінансування отримували Міністерство оборони, Держприкордонслужба, Держспецзв'язку, ДСНС, СБУ, ГУР та інші відомства.