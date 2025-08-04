Курс гривні зміцнився за результатами міжбанківських торгів на 11 копійок у парах з євро та доларом США. Про це свідчать дані торгів за 4 серпня.
4 серпня 2025, 17:34
Курс валют: гривня зміцнилась на міжбанку
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Відкриття 4 серпня
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Закриття 4 серпня
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Зміни
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41,80/41,83
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41,69/41,72
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11/11
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48,38/48,40
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48,27/48,29
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11/11
Офіційний курс до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн). Курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−42,00 грн/долар, 47,90−48,63 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,55−41,65, євро — 48,20−48,39 грн.
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Джерело: Мінфін
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