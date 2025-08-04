Хедж-фонди, які працюють на ринкових трендах, зазнали рекордних збитків через політику Трампа — WSJ

Хедж-фонди, які працюють на ринкових трендах, — великий сегмент індустрії, що використовує комп'ютерні алгоритми для торгівлі, — зазнали величезних збитків у першому півріччі 2025 року. Вони втратили в середньому 9,6%, що є найгіршим показником за десятиліття. Причиною стали хаотичні та непередбачувані ринки, що коливаються під впливом торговельної політики президента США Дональда Трампа. Про це у понеділок, 4 серпня, пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найгірший рік за десятиліття

Результати тренд-слідуючих фондів різко контрастують із загальним ринком. У той час, як вони втратили 9,6%, хедж-фонди загалом заробили 4%, а американський індекс S&P 500 приніс інвесторам 6,2%. Для цієї стратегії 2025 рік може стати найгіршим щонайменше з 1998 року.

Від кризи постраждали найбільші гравці. Флагманський фонд AHL Alpha від піонера індустрії Man Group впав на 7,8%. Фонд BlueTrend від Systematica Investments втратив 16,7%, а фонд від Aspect Capital — 14,5%.

Чому стратегія не працює

Аналітики пояснюють, що алгоритми цих фондів розраховані на виявлення та слідування за стійкими, довготривалими трендами — чи то затяжними ралі, чи то глибокими розпродажами.

Однак нинішній ринок є «нерішучим». Він характеризується короткими, різкими коливаннями, часто спровокованими несподіваними заявами Трампа в соцмережах або новинами про мита. Алгоритми не встигають адаптуватися до таких швидких розворотів.

Що таке тренд-слідуючі фонди і як вони працюють

Тренд-слідування — це кількісна інвестиційна стратегія, що базується на ідеї, що фінансові ринки рухаються у трендах (стійких напрямках руху ціни), і ці тренди, як правило, тривають певний час. Це систематичне застосування біржового правила «тренд — твій друг».

Такі фонди, також відомі як CTA (Commodity Trading Advisers), використовують складні комп'ютерні алгоритми для аналізу ринкових даних. Моделі шукають сигнали зародження нового тренду, використовуючи такі індикатори, як ковзні середні та імпульс (моментум).