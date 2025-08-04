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4 серпня 2025, 17:00

Як інвестувати й не втратити на податках: воркшоп від Академії Мінфін

Як оподатковується дохід від нерухомості, цінних паперів, депозитів, крипти? Коли й куди потрібно сплачувати, щоб уникнути штрафів та не мати проблем з Податковою? Розберемося на практичному воркшопі від Академії Мінфін вже 14 серпня.

Як оподатковується дохід від нерухомості, цінних паперів, депозитів, крипти?

Будь-який дохід від інвестицій підлягає оподаткуванню. Тому, купуючи активи, важливо чітко розібратися в податковому законодавстві.

У деяких випадках функцію податкового агента виконує компанія або платформа, через яку здійснюється інвестиція. Проте частіше інвестору доводиться самостійно розбиратися в питаннях оподаткування.

Як правильно порахувати суму податків та як сплатити її до бюджету? Коли та як декларувати свій дохід? Як можна оптимізувати податкове навантаження законним шляхом?

Ці та інші питання детально розберемо на практичному воркшопі від Академії Мінфін — «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати та не втратити на податках».

КОЛИ: 14 серпня

ФОРМАТ: онлайн, тривалість — 2 год.+ 15−20 хв. Q&A

Для кого

Воркшоп буде корисний тим, хто інвестує в Україні або за кордоном і хоче отримати актуальну інформацію та чітко з’ясувати для себе:

  • які податкові ставки діють для доходів з різних інвестиційних інструментів;

  • як правильно розраховувати і сплачувати податки на дохід;

  • як уникнути типових помилок у декларації та проблем з Податковою.

Якщо ви інвестуєте в цінні папери, облігації, нерухомість чи інші активи, цей воркшоп допоможе розібратися у податкових нюансах і навчитися керувати цим процесом самостійно.

Про спікерку

Воркшоп проведе ОЛЕКСАНДРА НІКІТІНА — адвокатка, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

Спікерка має 24 роки досвіду в юридичній сфері, спеціалізується на корпоративному праві, міжнародному оподаткуванні та цифровій економіці. Допомагає підприємцям та приватним інвесторам ефективно структурувати активи та оптимізувати податкове навантаження.

Як взяти участь?

Щоб взяти участь, придбайте квиток на сайті.

Кількість учасників обмежена. Встигніть забронювати місце за ціною EARLY BIRDS — 1500 гривень.

📌 КУПИТИ КВИТОК

Основні теми воркшопу

Спікерка розповість про ключові зміни в податкових правилах для інвесторів у 2025 році та важливі новації, які набудуть чинності у 2026-му.

Без складних термінів, зрозумілою мовою пояснить такі питання:

  • Що потрібно знати про податки: хто має сплачувати, коли та в який спосіб

  • Які доходи треба декларувати, як визначати базу оподаткування і скільки сплачувати

  • Особливості оподаткування інвестиційного доходу з акцій, облігацій, ETF, REIT, депозитів, криптовалюти, нерухомості, землі

  • Як оподатковуються подарунки, спадщина, поділ спільного майна подружжя залежно від податкового статуса набувача

  • Чи можна легально сплатити менше? Роль податкових агентів

  • Оптимальні стратегії для довгострокового інвестора

  • Як подати декларацію та уникнути типових помилок: практичні поради

Наприкінці воркшопу спікерка відповість на запитання слухачів у форматі Q&A.

Джерело: Мінфін
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