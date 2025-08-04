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4 серпня 2025, 17:46

Італія оштрафувала компанію Shein на 1 мільйон євро

Антимонопольне управління Італії (AGCM) заявило у понеділок про накладання штрафу у розмірі одного мільйона євро на компанію Infinite Styles Services Co Ltd, яка управляє торговими веб-сайтами Shein в Європі, за введення в оману покупців заявами про екологічність у рекламі та продаж продукції бренду швидкої моди. Про це повідомляє ANSA.

Антимонопольне управління Італії (AGCM) заявило у понеділок про накладання штрафу у розмірі одного мільйона євро на компанію Infinite Styles Services Co Ltd, яка управляє торговими веб-сайтами Shein в Європі, за введення в оману покупців заявами про екологічність у рекламі та продаж продукції бренду швидкої моди.

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Що відомо

За словами регулятора, розділи на веб-сайті компанії під назвою #SHEINTHEKNOW, evoluSHEIN та «Соціальна відповідальність» містять екологічні твердження, які є нечіткими, загальними та/або надмірно категоричними, а у деяких випадках оманливими чи неповними.

«Екологічні твердження у розділі #SHEINTHEKNOW щодо „проектування циркулярної системи“ або можливості переробки продуктів були визнані або неправдивим, або принаймні такими, що вводять в оману», — заявили в управлінні.

У AGCM наголосили, що твердження, які використовує Shein для презентації, опису та просування одягу з лінійки evoluSHEIN by Design, підкреслюють використання «екологічних» волокон, не вказуючи чітко вагомі екологічні переваги цих продуктів протягом їхнього життєвого циклу та не пояснюючи, що ця лінійка складає незначну частку від загального асортименту бренду Shein.

Італійський регулятор зазначив, що представлені твердження можуть спонукати споживачів вважати, що колекція evoluSHEIN by Design виготовлена виключно із «екологічних» матеріалів, а також що продукти Shein повністю підлягають переробці — твердження, що не відповідає дійсності з огляду на використання волокна та сучасних систем переробки.

Там додали, що заяви Shein про намір скоротити викиди парникових газів на 25% до 2030 року та досягти нульових викидів до 2050 року представлені у розділі «Соціальна відповідальність» у нечіткій та загальній формі та суперечать фактичному збільшенню викидів парникових газів компанією у 2023 та 2024 роках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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