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4 серпня 2025, 17:15

Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд

Американська Tesla схвалила надання голові компанії Ілону Маску винагороди у розмірі 96 млн акцій, йдеться у повідомленні автовиробника на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Американська Tesla схвалила надання голові компанії Ілону Маску винагороди у розмірі 96 млн акцій, йдеться у повідомленні автовиробника на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПакет оцінюється приблизно $29 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Пакет оцінюється приблизно $29 млрд. Маск отримає його, якщо пропрацює найближчі два роки як CEO компанії або виконавчої посадової особи, яка відповідає за розробку її продукції або операції.

Мільярдер заявляв, що піде з Tesla, якщо не отримає більше контролю за автовиробником.

За його словами, без 25% акцій він не зможе протистояти активістам та забезпечити відповідальне впровадження штучного інтелекту. Поки що він володіє 13%, і це найбільший пакет серед усіх акціонерів.

Читайте також: Акціонери Tesla проголосували за виплату $56 мільярдів Ілону Маску

У 2024 році суд Делавера анулював винагороду Маска на рекордні $56 млрд, схвалену радою директорів Tesla у 2018 році. Топ-менеджер заперечує це рішення.

Рекордний пакет складався з опціонів на 303 млн. акцій Tesla і був прив'язаний до результатів компанії. Якби мільярдер отримав ці акції, його частка в автовиробнику зросла б до більш ніж 20%.

Якщо апеляція Маска завершиться успіхом і він отримає можливість скористатися затвердженими у 2018 році опціонами, нова винагорода стане недійсною.

Акції Tesla дорожчають на 2% під час попередніх торгів у понеділок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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