Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд

Американська Tesla схвалила надання голові компанії Ілону Маску винагороди у розмірі 96 млн акцій, йдеться у повідомленні автовиробника на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

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Що відомо

Пакет оцінюється приблизно $29 млрд. Маск отримає його, якщо пропрацює найближчі два роки як CEO компанії або виконавчої посадової особи, яка відповідає за розробку її продукції або операції.

Мільярдер заявляв, що піде з Tesla, якщо не отримає більше контролю за автовиробником.

За його словами, без 25% акцій він не зможе протистояти активістам та забезпечити відповідальне впровадження штучного інтелекту. Поки що він володіє 13%, і це найбільший пакет серед усіх акціонерів.

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У 2024 році суд Делавера анулював винагороду Маска на рекордні $56 млрд, схвалену радою директорів Tesla у 2018 році. Топ-менеджер заперечує це рішення.

Рекордний пакет складався з опціонів на 303 млн. акцій Tesla і був прив'язаний до результатів компанії. Якби мільярдер отримав ці акції, його частка в автовиробнику зросла б до більш ніж 20%.

Якщо апеляція Маска завершиться успіхом і він отримає можливість скористатися затвердженими у 2018 році опціонами, нова винагорода стане недійсною.

Акції Tesla дорожчають на 2% під час попередніх торгів у понеділок.

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