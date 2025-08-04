Держава заробила понад 1 млрд грн від суборенди сільгоспземель

Аграрії, які взяли в суборенду державні сільськогосподарські землі через онлайн-аукціони у системі «Прозорро.Продажі», сплатили до бюджету 1 млрд 8 млн грн з ПДВ. Такі результати за 10 місяців показав пілотний проєкт « Земельний банк », що дає змогу передавати державні ділянки через відкриті торги. Про це повідомляє пресслужба «Земельного банку».

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За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, високий попит на землю (у середньому 5 учасників на кожен лот), зростання стартових цін у 4,4 раза та понад мільярд гривень доходів свідчать про ефективність підходу.

Загалом на аукціони виставили 66,4 тис. га угідь, з яких 51,7 тис. га вже передали фермерам. Було укладено 720 угод, понад 86% учасників — представники малого та середнього бізнесу, які вже збирають урожай.

«1 мільярд гривень сплачених коштів за 10 місяців роботи — цей результат перевищив наші початкові очікування. Наразі понад 160 аграрних підприємств, 86,8% з яких — малий і середній агробізнес, законно обробляють державні землі», — зазначив генеральний директор «Земельного банку» Ярослав Ярославський.

Найбільше коштів за користування землею з ПДВ сплатили аграрії Кіровоградської (235,4 млн грн), Харківської (214,3 млн грн) та Полтавської (105,7 млн грн) областей.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом став «діамант Земельного банку» площею 3969 га в Кіровоградській області: за нього агрокомпанія сплатила 78,6 млн грн, що у п’ять разів вище стартової ціни.