Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією

Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією щоб більш ефективно виявляти економічні правопорушення. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Карнаух нагадала, що системи ДПС наразі не мають повної інформації по певній частині операцій з нерезидентами, у тому числі операцій між суб'єктами з ознаками прихованої пов'язаності.

«Щоб бачити повну картину, є потреба у даних, що дозволяють виявляти фінансові потоки за межами формальних звітів. Зокрема, від БЕБ — щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов'язань, від Держфінмоніторингу — щодо операцій між резидентами України та контрагентами — нерезидентами», — зазначила в. о. Голови ДПС.

Також обговорювалось питання щодо «дропів».

"Останнім часом така схема ухилення від податків набуває все більшої популярності. Тому продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з НБУ, щодо виявлення і припинення схем, пов'язаних із використанням «дропів», — наголосила керівниця Податкової.

Вона констатувала, що через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Такі операції не декларуються та відповідно зменшуються надходження до бюджету.

Також керівники відомств обговорили питання реалізації заходів до підсанкційних суб'єктів, а також щодо використання інформації CRS, отриманої ДПС.