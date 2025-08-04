PlayCity оштрафувало вісім казино на 3,2 мільйона гривень

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок. Про це повідомило Мінцифри.

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Деталі

Кожен заклад має сплатити 400 000 гривень за несвоєчасну подачу звітності, що є порушенням Закону «Про державне регулювання азартних ігор».

Регулятор наголошує, що звітність є обов’язковою умовою для ведення легального бізнесу. Кожен оператор повинен вчасно подавати інформацію про:

відповідність ліцензійним умовам;

фінансовий стан і рух коштів;

заходи для запобігання та боротьби з ігровою залежністю;

інші ключові показники, визначені законом.

Штрафи були застосовані до таких казино: