Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 мільйона гривень після проведення перевірок. Про це повідомило Мінцифри.
4 серпня 2025, 15:44
PlayCity оштрафувало вісім казино на 3,2 мільйона гривень
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Деталі
Кожен заклад має сплатити 400 000 гривень за несвоєчасну подачу звітності, що є порушенням Закону «Про державне регулювання азартних ігор».
Регулятор наголошує, що звітність є обов’язковою умовою для ведення легального бізнесу. Кожен оператор повинен вчасно подавати інформацію про:
- відповідність ліцензійним умовам;
- фінансовий стан і рух коштів;
- заходи для запобігання та боротьби з ігровою залежністю;
- інші ключові показники, визначені законом.
Штрафи були застосовані до таких казино:
- Golden Bonus
- WinBoss
- WinBoss «Гральні автомати»
- F1RST
- Royal Club
- WIN
- 4444
- Party Casino
Джерело: Мінфін
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