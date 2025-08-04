Уряд залучив понад 312 млрд грн від продажу ОВДП з початку року

За перші сім місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 312 мільярдів гривень в еквіваленті. Загальна сума запозичень на внутрішньому ринку за час повномасштабного вторгнення наблизилася до 1,77 трлн гривень. Про це свідчать дані Депозитарію Національного банку України, пише НБУ 4 серпня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати за січень — липень

Протягом семи місяців 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП 249,7 млрд грн, $863,8 млн та €562,7 млн. Водночас на погашення за внутрішніми боргами за цей період було спрямовано 209,8 млрд грн, $1,35 млрд та €665,7 млн. Дані свідчать, що виплати за валютними облігаціями перевищували нові залучення в доларах та євро.

Максимальна дохідність гривневих ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила 17,80% річних, у доларах США — 4,25%, у євро — 3,25%.

Хто купує військові облігації

Найбільшими власниками військових ОВДП залишаються банки — первинні дилери. Другим за обсягом є портфель у власності громадян та бізнесу України, який станом на 1 серпня становив 187 млрд грн в еквіваленті. За останній рік він зріс більш ніж у 1,4 раза.

Водночас у липні спостерігалося зменшення портфеля доларових військових облігацій у власності населення та бізнесу, що може бути пов'язано з великими погашеннями цих паперів Міністерством фінансів.