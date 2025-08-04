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4 серпня 2025, 15:05

Швейцарські акції впали через мита Трампа та тиск на фармгалузь

Швейцарський фондовий ринок у понеділок відкрився падінням, оскільки інвестори відреагували на запровадження США карального 39%-го мита на експорт та на посилення тиску на фармацевтичні компанії з вимогою знизити ціни. Про це у понеділок, 4 серпня, пише Bloomberg.

Швейцарський фондовий ринок у понеділок відкрився падінням, оскільки інвестори відреагували на запровадження США карального 39%-го мита на експорт та на посилення тиску на фармацевтичні компанії з вимогою знизити ціни.

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Реакція ринків

Ключовий швейцарський індекс SMI (Swiss Market Index) на початку торгів у понеділок впав на 1,9%, хоча згодом дещо відіграв падіння. Акції фармацевтичних гігантів Novartis та Roche, що складають майже 30% індексу, знизилися на 0,7% та 1,4% відповідно. Також впали котирування банку UBS (-1,8%) та власника Cartier, компанії Richemont (-0,7%).

Швейцарський франк продовжив падіння другий день поспіль, ослабнувши на 0,3% до євро після падіння на 0,5% у п'ятницю.

Подвійний удар: мита та ціни на ліки

Падіння є реакцією на дії адміністрації Трампа. По-перше, інвестори занепокоєні запровадженням 39%-го мита на швейцарські товари, що є однією з найвищих ставок у світі. По-друге, президент США надіслав листи 17 найбільшим світовим фармкомпаніям, включно зі швейцарськими Roche та Novartis, з вимогою негайно знизити ціни на ліки в США.

Хоча наразі ліки звільнені від нових мит, швейцарські чиновники та представники галузі побоюються, що вони можуть потрапити під окремі тарифи в майбутньому.

Коментарі аналітиків

Експерти зазначають, що, попри початковий шок, падіння може бути тимчасовим.

«Нещодавня історія показала, що зовнішні шоки, якими б сильними вони не були, рідко завдають тривалої шкоди швейцарській економіці», — зазначив Джон Плассард, керівник інвестиційної стратегії Cite Gestion.

Водночас Артур Юрус з Oddo BHF зауважив, що головною проблемою є відсутність ясності щодо того, як мита будуть застосовуватися в майбутньому, особливо до фармацевтичної продукції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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