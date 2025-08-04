Члени правління НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України одностайно підтримали рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% у липні. Водночас під час дискусії висловлювалися різні погляди на майбутню траєкторію ставок на тлі погіршення інфляційного прогнозу та зростання ризиків. Про це у понеділок, 4 серпня, йдеться у підсумках дискусії членів КМП, що передувала ухваленню рішення.

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Аргументи на користь збереження ставки

Учасники дискусії погодилися, що попри очікуване зниження річної інфляції у червні, її траєкторія залишається вищою за попередній прогноз. Це зумовлено як несприятливими погодними умовами, що вплинули на ціни на продукти, так і суттєвішими наслідками війни. У зв'язку з цим НБУ погіршив прогноз інфляції та відтермінував досягнення цілі у 5% на 2027 рік.

В таких умовах, на думку членів КМП, необхідно довше утримувати жорсткі монетарні умови, щоб зберегти контроль над інфляційними очікуваннями. Водночас поточний рівень ставки у 15,5% було визнано достатнім, оскільки він вже забезпечив зростання привабливості гривневих заощаджень, стабільність на валютному ринку та поступове послаблення фундаментального цінового тиску (базової інфляції).

Думки щодо майбутнього: від «голубів» до «яструбів»

Попри одностайність у поточному рішенні, погляди членів КМП на майбутнє розділилися:

Помірковані: Кілька учасників дискусії зазначили, що підвищувати ставку зараз було б передчасно, оскільки є ймовірність, що в середньостроковій перспективі інфляція буде нижчою за прогноз, зокрема, завдяки кращому врожаю пізніх культур.

«Яструби»: Двоє інших членів КМП, навпаки, вважають, що проінфляційні ризики переважають. Вони вказали на ризик недостатнього зовнішнього фінансування, подальше зміцнення євро до долара та можливе зростання потреб в імпорті енергоресурсів. Один із них резюмував, що думати про пом'якшення політики зарано, а НБУ має комунікувати про готовність до рішучої реакції на нові виклики.

Більшість членів КМП очікують, що цикл пом'якшення монетарної політики може відновитися до кінця року, однак зниження ставки буде більш повільним, ніж вважалося раніше. Переважна більшість прогнозує ставку на кінець 2025 року на рівні 14,5%, а на кінець 2026-го — близько 12,5%.