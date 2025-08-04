Ринок акцій Південної Кореї відновився на тлі надій на перегляд податкової реформи

Фондовий ринок Південної Кореї у понеділок продемонстрував зростання на тлі очікувань, що уряд може переглянути суперечливу податкову пропозицію, яка минулого тижня спричинила різкий розпродаж. Ключовий індекс Kospi закрився зростанням на 0,9%. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомляє Bloomberg.

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Суперечлива податкова пропозиція

Минулого тижня уряд нового президента Лі Чже Мьона запропонував низку податкових змін для фінансування бюджетних видатків. Зокрема, йшлося про зниження порогу для оподаткування прибутку від операцій з акціями з 5 млрд вон до 1 млрд вон ($722 000), а також про підвищення корпоративного податку та податку на біржові транзакції.

Ця ініціатива була сприйнята як така, що суперечить передвиборчим обіцянкам президента боротися з так званим «корейським дисконтом» та підвищувати привабливість фондового ринку.

Реакція інвесторів та політиків

У відповідь на новину, у п'ятницю індекс Kospi впав на 3,9%, що стало найбільшим денним падінням з квітня. Проти податкової реформи різко виступили роздрібні інвестори: онлайн-петиція із закликом переглянути її швидко зібрала понад 125 000 підписів (при необхідних 50 000 для розгляду в парламенті).

На тлі такого тиску правляча партія натякнула на можливий перегляд законопроєкту, а офіс президента заявив про необхідність вивчити причини падіння ринку.