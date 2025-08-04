У Туреччині інфляція у липні сповільнилася до 33,5%

У Туреччині у липні споживчі ціни зросли на 33,5% у річному вираженні, повідомив статистичний інститут Turkstat.

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Уповільнення інфляції

Темпи зростання сповільнилися за підсумками чотирнадцятого місяця поспіль та стали мінімальними з листопада 2021 року. У червні інфляція становила 35,05%.

Аналітики в середньому прогнозували менш значне послаблення інфляції минулого місяця — до 34,05%, за даними Trading Economics.

Як змінилися ціни

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 28% (у червні — на 30,2%), комунальні послуги — на 62% (на 65,5%), одяг та взуття — на 10,7% (на 14,5%).

Ціни в готелях, кафе та ресторанах збільшились на 34,2% (на 35,6%). Вартість транспортних послуг підвищилася на 26,6% (на 27,7%), медичних — на 37,5% (на 38,7%).

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у липні становила 34,7% у річному вираженні, що є найнижчим показником з грудня 2021 року, порівняно з 35,6% у перший місяць літа.

Споживчі ціни в Туреччині минулого місяця збільшилися на 2,1% щодо червня. Експерти в середньому прогнозували зростання на 2,4%.

Ціни виробників (індекс PPI) у липні підвищилися на 24,2% у річному вираженні та на 1,7% у помісячному, повідомив Turkstat. У червні зростання становило відповідно 24,5% та 2,5%.