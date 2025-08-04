Економічні настрої українців погіршилися: очікують падіння гривні та росту безробіття

У червні 2025 року економічні очікування українців погіршилися. Зокрема, громадяни побоюються зростання безробіття та підвищення курсу долара . Про це йдеться в дослідженні компанії Info Sapiens.

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За даними дослідження, індекс споживчих настроїв склав 75,7 п., що на 3,6 п. нижче за показник травня.

Індекс поточного становища знизився на 3,1 п. до 57,2 пунктів. Індекс економічних очікувань знизився на 3,9 п. до 88,1 пунктів.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 7,5 п. та складає 128,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,1 п. та складає 182 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 146,1 п.

«У червні 2025 року спостерігаємо певне погіршення у споживчих настроях українців. Незначне погіршення відбувається за всіма показниками: населення дещо більш негативно оцінює, як поточне становище, так і має більш негативні економічні очікування. Окрім цього, населення України дещо більше остерігається зростання рівня безробіття та девальвації валюти», — коментують аналітики Info Sapiens.