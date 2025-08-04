ОАЕ відмежовуються від рф: банки чистять клієнтську базу

Цьогоріч у липні фінансові установи Об'єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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Яка причина

Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з «чорного списку» FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.

Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року — після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії.

Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.