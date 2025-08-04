Курс валют: євро в банках підскочило на 64 копійки

У понеділок, 4 серпня, на готівковому ринку середній курс долара додав 4 копійки в купівлі і не змінився в продажу. Євро додало 20 копійок у купівлі та 64 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок в купівлі та 3 копійки у продажу. Євро додало 20 копійок в купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 47,80 грн, а продають за 48,69 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,67, євро — 48,20−48,45 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,80−41,83 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,38−48,40 грн/євро.

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