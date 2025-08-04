UBS виплатить борги Credit Suisse на $300 млн, які існують з 2008 року

Швейцарський банківський гігант UBS погодився виплатити $300 мільйонів Міністерству юстиції США, щоб закрити давні зобов'язання, які він успадкував після поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. Ці зобов'язання пов'язані з продажем іпотечних цінних паперів напередодні світової фінансової кризи 2008 року. Про це у понеділок, 4 серпня, пише WSJ.

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Спадщина фінансової кризи 2008 року

Нинішня виплата є частиною врегулювання значно більшої угоди 2017 року, за якою Credit Suisse зобов'язався виплатити загалом $5,3 мільярда. З цієї суми $2,5 млрд становив штраф, а $2,8 млрд — компенсація постраждалим споживачам. Нова угода на $300 млн закриває всі невиконані зобов'язання за цією споживчою частиною.

Багато інших світових банків також виплатили мільярди доларів для врегулювання аналогічних звинувачень у тому, що вони вводили в оману інвесторів, продаючи їм токсичні цінні папери, що і спричинило житлову бульбашку в США.

Процес інтеграції Credit Suisse

Цей крок є частиною стратегії UBS з поступового вирішення юридичних проблем, успадкованих після поглинання Credit Suisse, яке відбулося понад два роки тому.

Це вже друге велике врегулювання цього року. У травні UBS виплатив $511 млн для закриття багаторічного податкового розслідування США щодо Credit Suisse.

Фінансові наслідки для UBS

Попри виплату $300 мільйонів, UBS очікує, що за підсумками третього кварталу ця угода принесе банку прибуток через вивільнення резервів. Під час поглинання Credit Suisse банк UBS зарезервував певну, більшу суму на покриття цих потенційних зобов'язань. Оскільки фінальна сума виплати виявилася меншою за зарезервовану, різниця буде відображена у фінансовій звітності як прибуток.