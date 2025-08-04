В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у минулому місяці потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг Renault Duster, повідомляє «Укравтопром».
4 серпня 2025, 11:52
У десятці найпопулярніших нових авто — тільки кросовери. Які легковики купували українці в липні
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Топ-10 нових легковиків місяця
- RENAULT Duster — 491 од.;
- BYD Song Plus — 391 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 245 од.;
- HYUNDAI Tucson — 208 од.;
- HONDA eNS1 — 206 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 165 од.;
- SKODA Kodiaq — 164 од.;
- KIA Sportage — 162 од.;
- TOYOTA Prado — 155 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 од.
У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків.
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Джерело: Мінфін
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