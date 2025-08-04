У 2024 році виробництво дронів в Україні сягнуло 1,7 млн одиниць — StateWatch

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 серпня 2025, 11:12

У 2024 році виробництво дронів в Україні сягнуло 1,7 млн одиниць — StateWatch

У 2024 році виробництво дронів в Україні сягнуло 1,7 млн одиниць. Відповідно до зведених даних оборонних відомств та українських підприємств, це в понад 1,4 тис. разів більше проти показників 2022 року (1,2 тис. одиниць). Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch із посиланням на Звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (нині ліквідованого).

У 2024 році виробництво дронів в Україні сягнуло 1,7 млн одиниць.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Також засобів РЕБ та РЕР торік виготовили у кількості 34,7 тис. проти 53 одиниць у 2022 році. Водночас ці дані не враховують техніку, що виробили в Україні на замовлення благодійних організацій, військових частин, міських рад тощо.

Прогнозовано, що у 2025 році український оборонний сектор має можливості для виготовлення понад 8 млн одиниць БПЛА та 385,8 тис. засобів РЕБ та РЕР.

У звіті йдеться про значне зростання обсягів виробництва кодифікованих, допущених до експлуатації та прийнятих на озброєння виробів БПЛА, РЕБ та РЕР в Україні.

Зокрема, у 2022 році безпілотники виготовили у кількості 1,2 тис. одиниць такої номенклатури: розвідувальні коптери І класу (міні, малі та середнього радіуса дії), літаки-камікадзе глибинного ураження, ударні коптери-камікадзе/FPV.

Уже наступного року виробництво зросло до 415,03 тис. одиниць, а модельний ряд поповнився ударними літаками-камікадзе з дальністю до 40 км та літаками багаторазового використання з радіусом дії понад 500 км. Протягом 2024 року виробництво зросло втричі за обсягами — до 1,7 млн, водночас у поточному році потенційно можуть виготовити до 8 млн безпілотників.

З-поміж виробників наземних роботизованих комплексів (НРК), у 2022 році на ринку функціонували 5 підприємств, серед яких лише 3 мали готові прототипи виробів. Зокрема, було представлено лише один тип НРК — логістичний, якого протягом року виготовили лише 2 одиниці.

У 2023 році з-поміж виробників працювало вже 10+ компаній, а кількість пристроїв сягнула 200 одиниць. Водночас розширились типи НРК: додано бойовий, мінер/камікадзе та дистанційно-керований бойовий модуль. У 2024 році кількість підприємств вже налічувала 30, що сукупно виробили 3 тис. НРК. На сьогодні налічується понад 120 різних виробів від 70 виробників, зокрема понад 80 моделей сертифіковані та допущені до закупівлі державними замовниками.

Крім того, у 2022 році виробники представили тільки тактичні перевізні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР), а обсяг виробництва складав усього 53 штуки. Натомість у 2023 році кількість зросла майже вдвічі до 98 одиниць, а у 2024-му — до 34,4 тис. Типи РЕБ та РЕР розширились з 2 до 7 видів від 2022 року.

Нині виробляють: тактичні та стаціонарні системи, засоби для прикриття техніки й окопні, ранцеві, переносні, рушниці та блоки генерації завад. На 2025 рік прогнозують 385,8 тис. одиниць плюс два нові типи — модуль і стратегічний комплекс.

Фінансування здійснювалося з державного бюджету, коштів United24 та інших джерел.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами