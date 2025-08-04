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4 серпня 2025, 10:47

Податкова знижка: українцями задекларовано до повернення з бюджету майже 470 млн гривень

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку.
Фото: depositphotos

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Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25 %.

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:

  • оплата навчання
  • страхування та пенсійні внески
  • сплата відсотків за іпотекою

Топ-регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:

  • Львівщина — майже 10 тис.
  • Київ — 6 тис.,
  • Київщина — 5,2 тис.,
  • Дніпропетровщина — 4,4 тис.,
  • Тернопільщина — 4,3 тисячі.

«Такий інструмент — це про довіру та партнерство між державою та платниками податків. Це приклад того, що податки працюють на людину», — додала Леся Карнаух.

Нагадаємо

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

  • копії квитанції, чеків, платіжних доручень,
  • копії договорів про надання послуг,
  • документи про ступінь споріднення,
  • паспорт тощо.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) через Електронний кабінет платника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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3212242
3212242
4 серпня 2025, 11:46
#
«оплата навчання» — реалізовано через зад — для ФОП недоступно, податкова знижка вираховується як відсоток від відрахувань із зарплатні, договір повинен бути на ту ж особу, що вносить внески (типу якщо батько платить за дитину — то дружина не може оформити) і тд
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