Податкова знижка: українцями задекларовано до повернення з бюджету майже 470 млн гривень

У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

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Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25 %.

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:

оплата навчання

страхування та пенсійні внески

сплата відсотків за іпотекою

Топ-регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:

Львівщина — майже 10 тис.

Київ — 6 тис.,

Київщина — 5,2 тис.,

Дніпропетровщина — 4,4 тис.,

Тернопільщина — 4,3 тисячі.

«Такий інструмент — це про довіру та партнерство між державою та платниками податків. Це приклад того, що податки працюють на людину», — додала Леся Карнаух.

Нагадаємо

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

копії квитанції, чеків, платіжних доручень,

копії договорів про надання послуг,

документи про ступінь споріднення,

паспорт тощо.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) через Електронний кабінет платника.