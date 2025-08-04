У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Податкова знижка: українцями задекларовано до повернення з бюджету майже 470 млн гривень
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Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25 %.
Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:
- оплата навчання
- страхування та пенсійні внески
- сплата відсотків за іпотекою
Топ-регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:
- Львівщина — майже 10 тис.
- Київ — 6 тис.,
- Київщина — 5,2 тис.,
- Дніпропетровщина — 4,4 тис.,
- Тернопільщина — 4,3 тисячі.
«Такий інструмент — це про довіру та партнерство між державою та платниками податків. Це приклад того, що податки працюють на людину», — додала Леся Карнаух.
Нагадаємо
Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.
До декларації додаються підтверджувальні документи:
- копії квитанції, чеків, платіжних доручень,
- копії договорів про надання послуг,
- документи про ступінь споріднення,
- паспорт тощо.
Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) через Електронний кабінет платника.
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