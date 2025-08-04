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4 серпня 2025, 10:16

Аргентина запускає «паспорт за інвестиції»

Уряд Аргентини офіційно затвердив процедуру набуття громадянства в обмін на інвестиції. Відповідний декрет № 524/2025, підписаний президентом Хав'єром Мілеєм, був опублікований 31 липня в «Офіційному віснику» і набув чинності у день публікації.

Уряд Аргентини офіційно затвердив процедуру набуття громадянства в обмін на інвестиції.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Документ запроваджує поняття «громадянства за інвестиції» та описує покроковий адміністративний процес. Заяву необхідно подати до нового Агентства з програм громадянства через інвестиції, яке підпорядковується Міністерству економіки. Основна мета ініціативи — залучити іноземний капітал та стимулювати створення робочих місць.

Розмір необхідної інвестиції в самому декреті не вказаний — він визначатиметься міністерством економіки.

Якщо Агентство визнає, що вкладення відповідають встановленим критеріям, воно надішле запити до органів контролю: Міністерства безпеки, Фінансової розвідки (UIF), Національного реєстру судимостей, RENAPER та розвідки SIDE. Це необхідно для оцінки потенційних ризиків.

На підставі отриманої інформації Агентство готує висновок із рекомендацією — схвалити чи відхилити заявку. У разі негативної оцінки інвестиції або отримання негативних висновків з боку відомств, що контролюють, пропозиція буде відхилена.

Остаточне рішення приймає Національна міграційна служба, яка матиме 30 робочих днів на розгляд.

Нагадаємо

Раніше отримати громадянство Аргентини можна було за правом народження дітей або через натуралізацію — за умови легального проживання в країні не менше двох років.

Про плани запустити програму громадянства за інвестиції повідомлялося ще у липні. За даними Forbes, обговорювався поріг $500 тисяч. Вкладення, за інформацією видання, мали спрямовуватись у пріоритетні галузі — технології, агробізнес, енергетику чи туризм.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівняйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 серпня 2025, 11:26
#
Зовсім херово з економікою
+
+15
spamer4life
spamer4life
4 серпня 2025, 11:35
#
500 за Аргентину? Якось немало, особливо у порівнянні
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