Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 057 140 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 серпня 2025, 8:16
Втрати ворога за 3 серпня: 1010 російських окупантів, 1 ракета та 77 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1057140 (+1010) осіб
- танків — 11069 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23079 (+8) од
- артилерійських систем — 31053 (+28) од
- РСЗВ — 1452 (+0) од
- засоби ППО — 1203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49451 (+77)
- крилаті ракети — 3553 (+1)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57244 (+85)
- спеціальна техніка — 3935 (+0)
Джерело: Мінфін
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