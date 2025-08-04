Країни ОПЕК+ домовились збільшити видуботок нафти

ОПЕК+ знову значно збільшать видобуток нафти, прагнучи збільшити свою частку на ринку. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що країни провели онлайн-зустріч на тлі посилення тиску США на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти. У заяві за результатами зустрічі ОПЕК+ назвала основними причинами свого рішення сприятливі економічні умови та низькі запаси нафти.

Цей крок завершив процес відмови від скорочення видобутку нафти з боку ОПЕК+. Група, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, протягом кількох років скорочувала видобуток, щоб підтримати ціни на нафту, проте цього року змінила курс.

Так, у квітні вісім країн почали нарощувати видобуток, спершу збільшивши його на 138 тисяч барелів на добу. Після чого відбулося ще більше зростання — на 411 тисяч барелів на добу у травні, червні та липні.