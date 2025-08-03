ChatGPT зможе самостійно створювати та аналізувати таблиці в Excel

Компанія OpenAI розширила можливості свого чат-бота ChatGPT для роботи з електронними таблицями, зокрема з Microsoft Excel. Тепер штучний інтелект зможе не лише допомагати з формулами, а й самостійно створювати файли, редагувати їх та проводити аналіз даних. Про це повідомляє видання Forbes.

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Раніше ChatGPT вже міг допомагати користувачам, генеруючи складні формули на основі словесного опису завдання. Наприклад, можна було попросити його написати код для певного розрахунку, а потім скопіювати його в таблицю.

Оновлення виводить цю взаємодію на новий рівень. Штучний інтелект зможе самостійно відкривати файли електронних таблиць, заповнювати їх даними, проводити розрахунки та навіть створювати готові звіти практично без участі людини.

За даними Forbes, очікується, що нові функції стануть доступними для користувачів орієнтовно восени 2025 року.