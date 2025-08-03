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3 серпня 2025, 14:35

Meta продає активи дата-центрів на $2 мільярди для фінансування ШІ-інфраструктури

Компанія Meta Platforms шукає зовнішніх партнерів для спільного фінансування будівництва гігантських дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. У рамках цієї стратегії компанія вже перекласифікувала активи, пов'язані з дата-центрами, на суму $2,04 мільярда як «утримувані для продажу». Про це пише Reuters.

Компанія Meta Platforms шукає зовнішніх партнерів для спільного фінансування будівництва гігантських дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.

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Нова стратегія фінансування

Цей крок відображає ширшу тенденцію серед технологічних гігантів, які стикаються з шаленим зростанням витрат на будівництво та живлення дата-центрів для підтримки генеративного ШІ і шукають нові моделі для розподілу цих витрат.

«Ми вивчаємо шляхи роботи з фінансовими партнерами для спільного розвитку дата-центрів», — заявила фінансова директорка Meta Сьюзан Лі під час звіту перед інвесторами.

За її словами, хоча компанія все ще планує фінансувати більшість капітальних витрат самостійно, залучення партнерів до деяких проєктів може забезпечити «значне зовнішнє фінансування» та надати більше гнучкості.

Деталі угоди

У своєму квартальному звіті Meta повідомила, що у червні було схвалено план з продажу певних активів, пов'язаних із дата-центрами. В результаті земля та об'єкти незавершеного будівництва на суму $2,04 млрд були перекласифіковані як «утримувані для продажу». Очікується, що ці активи будуть передані третій стороні протягом наступних 12 місяців для спільного будівництва.

Цей крок є частиною амбітних планів CEO Марка Цукерберга інвестувати сотні мільярдів доларів у створення «суперкластерів» дата-центрів для розвитку суперінтелекту. Нещодавно компанія підвищила свій прогноз капітальних витрат на рік до $66−72 мільярдів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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