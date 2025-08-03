Ощадбанк розпочав конкурс на нового голову правління, залучивши міжнародних рекрутерів

Наглядова рада державного Ощадбанку оголосила про початок конкурсного відбору на посаду голови правління. Таке рішення ухвалено у зв'язку з наближенням завершення контракту чинного керівника та відповідно до вимог закону «Про банки і банківську діяльність». Про це повідомила пресслужба банку.

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Майбутній голова правління очолить реалізацію нової стратегії банку на 2024−2028 роки. Вона передбачає цифрову модернізацію, підвищення ефективності, впровадження сучасних бізнес-моделей та найкращих стандартів корпоративного управління.

Для забезпечення прозорого та професійного процесу відбору наглядова рада залучила одну з провідних міжнародних компаній у сфері управлінського консалтингу — Korn Ferry. Ця компанія супроводжуватиме пошук, оцінку та відбір кандидатів як в Україні, так і за її межами.

Перевага надаватиметься лідерам із глибоким управлінським досвідом у банківській сфері, стратегічним мисленням, високими етичними стандартами та здатністю впроваджувати масштабні трансформації у складних умовах.

Головою наглядової ради банку є Володимир Лавренчук.

Сергій Наумов обіймає посаду голови правління Ощадбанку з листопада 2020 року. До цього він шість років працював у Піреус Банку.

Термін повноважень голови правління становить п’ять років із можливістю повторного призначення за підсумками конкурсного відбору.