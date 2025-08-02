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2 серпня 2025, 14:49

Висока ставка НБУ стимулювала попит на гривневі активи, не зашкодивши кредитуванню — НБУ

Збереження облікової ставки Національного банку на рівні 15,5% у другому кварталі 2025 року підтримало високу дохідність гривневих інструментів та стимулювало попит на них з боку населення. Водночас це не завадило активному зростанню кредитування бізнесу та громадян. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

Збереження облікової ставки Національного банку на рівні 15,5% у другому кварталі 2025 року підтримало високу дохідність гривневих інструментів та стимулювало попит на них з боку населення.

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Зростання депозитів та попиту на ОВДП

Згідно зі звітом, висока дохідність гривневих інструментів сприяла зростанню заощаджень. Обсяг гривневих депозитів фізичних осіб на строк понад три місяці у другому кварталі зріс на 6,6% (на 17,4 млрд грн). Також НБУ зазначає, що впровадження тримісячних депозитних сертифікатів активізувало конкуренцію банків за вкладників.

Ще більш привабливим інструментом для заощаджень стали облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Завдяки відсутності оподаткування реальна дохідність ОВДП залишається вищою, ніж за депозитами», — коментує НБУ.

Це, разом зі зростанням фінансової обізнаності населення, призвело до того, що портфель гривневих ОВДП у власності фізосіб за квартал зріс на 15% (на 6,7 млрд грн).

Кредитування продовжує зростати

Попри утримання високої облікової ставки, кредитування економіки не сповільнилося. Ставки за новими кредитами для бізнесу зросли незначно і залишаються на доковідному рівні. Як наслідок, обсяг гривневих кредитів для компаній за квартал зріс на 4,9%, а річні темпи зростання сягали близько 30%.

Кредитування населення також демонструє стабільне зростання — на 7,0% за квартал, хоча відбувається це переважно за рахунок споживчих позик.

Нагадаємо, 24 липня НБУ вчетверте поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, пояснюючи це необхідністю стримувати інфляцію та підтримувати стійкість валютного ринку.

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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