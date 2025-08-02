Настрій бізнесу погіршується другий місяць поспіль: НБУ назвав причини

Ділові очікування українського бізнесу в липні 2025 року знову погіршилися і перетнули нейтральну позначку, опустившись у зону песимізму. Основними причинами стали посилення російських обстрілів критичної інфраструктури, зростання виробничих витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це повідомляє НБУ із посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

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Динаміка індексу та основні чинники

У липні загальний індекс знизився до 48,3 пункта з 50 пунктів у червні. Таким чином, настрої бізнесу погіршуються другий місяць поспіль після піку в 50,8 пункта у травні.

Негативно на очікування підприємств вплинули:

Суттєві втрати через посилення обстрілів.

Зростання витрат на сировину, оплату праці та пальне.

Дефіцит кваліфікованих кадрів та інфляційні процеси.

Позитивними чинниками, що стримували падіння, залишалися відносно стабільна ситуація в енергетиці, жвавий споживчий попит та сезонні фактори.

Оцінки в розрізі секторів

Настрої в різних секторах економіки були неоднорідними:

Торгівля та будівництво зберегли оптимізм. Їхні секторальні індекси залишилися вище нейтральної позначки 50 пунктів (51,2 та 50,6 відповідно) завдяки сталому внутрішньому попиту.

Промисловість перейшла до песимістичних оцінок (індекс 48,6) через високі безпекові ризики та здорожчання виробництва.

Сфера послуг продемонструвала найгірші настрої (індекс 45,8).

Більшість опитаних компаній очікують на подальше зростання закупівельних цін та цін на власну продукцію. Ситуація із зайнятістю залишається складною: бізнес у всіх секторах прогнозує скорочення загальної чисельності працівників.