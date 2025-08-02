Ділові очікування українського бізнесу в липні 2025 року знову погіршилися і перетнули нейтральну позначку, опустившись у зону песимізму. Основними причинами стали посилення російських обстрілів критичної інфраструктури, зростання виробничих витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це повідомляє НБУ із посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
2 серпня 2025, 13:57
Настрій бізнесу погіршується другий місяць поспіль: НБУ назвав причини
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Динаміка індексу та основні чинники
У липні загальний індекс знизився до 48,3 пункта з 50 пунктів у червні. Таким чином, настрої бізнесу погіршуються другий місяць поспіль після піку в 50,8 пункта у травні.
Негативно на очікування підприємств вплинули:
- Суттєві втрати через посилення обстрілів.
- Зростання витрат на сировину, оплату праці та пальне.
- Дефіцит кваліфікованих кадрів та інфляційні процеси.
Позитивними чинниками, що стримували падіння, залишалися відносно стабільна ситуація в енергетиці, жвавий споживчий попит та сезонні фактори.
Оцінки в розрізі секторів
Настрої в різних секторах економіки були неоднорідними:
- Торгівля та будівництво зберегли оптимізм. Їхні секторальні індекси залишилися вище нейтральної позначки 50 пунктів (51,2 та 50,6 відповідно) завдяки сталому внутрішньому попиту.
- Промисловість перейшла до песимістичних оцінок (індекс 48,6) через високі безпекові ризики та здорожчання виробництва.
- Сфера послуг продемонструвала найгірші настрої (індекс 45,8).
Більшість опитаних компаній очікують на подальше зростання закупівельних цін та цін на власну продукцію. Ситуація із зайнятістю залишається складною: бізнес у всіх секторах прогнозує скорочення загальної чисельності працівників.
Джерело: Мінфін
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