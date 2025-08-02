Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 серпня 2025, 13:05

Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на ринку

Національний банк України зменшив валюті інтервенції на ринку. За цей тиждень регулятор продав $639 млн, тоді як купівля валюти склала лише $0,50 млн. Про це свідчать дані НБУ за 2 серпня.

Національний банк України зменшив валюті інтервенції на ринку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Минулий тиждень та рік

Якщо порівнювати із попереднім тижнем, то продаж валюти в еквіваленті зменшилась на $172 млн. Загалом НБУ цьогоріч купив на ринку понад $37 млн, а продав понад $20 млрд.

Політика Нацбанку

Така політика Нацбанку пов'язана із ситуацією на валютному ринку. Зменшення обсягів інтервенцій свідчить про тимчасове збалансування попиту та пропозиції на міжбанківському ринку.

Іншими словами, цього тижня тиск на гривню був меншим, тому Нацбанку не довелося витрачати стільки ж резервів для підтримки курсу, як раніше.

Варто нагадати, що головною метою валютних інтервенцій НБУ залишається згладжування надмірних курсових коливань та забезпечення фінансової стабільності. Регулятор продає валюту зі своїх міжнародних резервів, щоб покрити структурний дефіцит, спричинений війною. Тому обсяги щотижневих продажів напряму залежать від балансу на ринку: що він стабільніший, то менше резервів витрачає Нацбанк.

Курс гривні

Українська національна валюта за місяць зміцнилась на 7 копійок у парі із доларом США, тоді як у парі з євро аж на 1,25 копійок. Це офіційний курс.

Динаміка курсу долара до гривні за липень 2025 року / Джерело: НБУ

Динаміка курсу євро до гривні за липень 2025 року / Джерело: НБУ

  • На понеділок, 4 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7644 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,7132).
  • Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 47,6448, що на 10 копійок менше, ніж у п'ятницю (47,7491).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами