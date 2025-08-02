Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на ринку

Національний банк України зменшив валюті інтервенції на ринку. За цей тиждень регулятор продав $639 млн, тоді як купівля валюти склала лише $0,50 млн. Про це свідчать дані НБУ за 2 серпня.

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Минулий тиждень та рік

Якщо порівнювати із попереднім тижнем, то продаж валюти в еквіваленті зменшилась на $172 млн. Загалом НБУ цьогоріч купив на ринку понад $37 млн, а продав понад $20 млрд.

Політика Нацбанку

Така політика Нацбанку пов'язана із ситуацією на валютному ринку. Зменшення обсягів інтервенцій свідчить про тимчасове збалансування попиту та пропозиції на міжбанківському ринку.

Іншими словами, цього тижня тиск на гривню був меншим, тому Нацбанку не довелося витрачати стільки ж резервів для підтримки курсу, як раніше.

Варто нагадати, що головною метою валютних інтервенцій НБУ залишається згладжування надмірних курсових коливань та забезпечення фінансової стабільності. Регулятор продає валюту зі своїх міжнародних резервів, щоб покрити структурний дефіцит, спричинений війною. Тому обсяги щотижневих продажів напряму залежать від балансу на ринку: що він стабільніший, то менше резервів витрачає Нацбанк.

Курс гривні

Українська національна валюта за місяць зміцнилась на 7 копійок у парі із доларом США, тоді як у парі з євро аж на 1,25 копійок. Це офіційний курс.

Динаміка курсу долара до гривні за липень 2025 року / Джерело: НБУ

Динаміка курсу євро до гривні за липень 2025 року / Джерело: НБУ

На понеділок, 4 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7644 грн . Це на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,7132).

. Це на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,7132). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 47,6448, що на 10 копійок менше, ніж у п'ятницю (47,7491).

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