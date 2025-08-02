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2 серпня 2025, 12:15

Акції Novo Nordisk обвалилися на 30% за тиждень: компанія покинула десятку найдорожчих компаній Європи

Акції данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk пережили найгірший тиждень у своїй історії, впавши приблизно на 30%. Цей обвал фактично знищив майже все зростання вартості компанії, досягнуте за чотири роки після запуску її препарату для схуднення Wegovy, та вибив її з десятки найбільших компаній Європи. Про це пише Reuters.

Акції данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk пережили найгірший тиждень у своїй історії, впавши приблизно на 30%.

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Подвійний удар: зниження прогнозу та тиск з боку Трампа

Обвал акцій був спричинений двома потужними ударами. У вівторок компанія знизила свій прогноз зростання продажів на 2025 рік, пославшись на посилення конкуренції з боку непатентованих аналогів Wegovy. Це, разом із призначенням нового CEO, призвело до падіння акцій на 23% за один день.

Другий удар надійшов у четвер, коли президент США Дональд Трамп надіслав листи 17 великим фармацевтичним компаніям, включно з Novo Nordisk, з вимогою знизити ціни на ліки в США. Це спровокувало нову хвилю розпродажу акцій у п'ятницю.

Аналітики зазначають, що інвестори панікують через ризик подальшого погіршення фінансових показників компанії, хоча президент США і не має прямих повноважень диктувати ціни.

Втрата лідерства та наслідки

Після запуску Wegovy у 2021 році Novo Nordisk стала найдорожчою компанією Європи, а її капіталізація в середині 2024 року сягала $650 мільярдів. Зараз вона впала до $214,5 млрд. Через падіння акцій компанія також вибула з топ-10 учасників загальноєвропейського індексу STOXX 600.

У самій компанії заявили, що «продовжать працювати над пошуком рішень, які допоможуть людям отримати доступ до необхідних ліків за доступними цінами».

Чому це важливо

Катастрофічне падіння акцій Novo Nordisk є повчальною історією про величезні ризики фармацевтичної індустрії, навіть для компанії, що створила революційний продукт-блокбастер.

Ця ситуація демонструє, як «ідеальний шторм» негативних факторів може миттєво знищити трильйони доларів ринкової вартості. У цьому випадку зійшлися:

  • Запекла конкуренція: Не лише з боку головного суперника Eli Lilly, а й з несподіваного та важко прогнозованого боку — дешевих «копій» від аптек.

  • Політичний ризик: Найбільший та найприбутковіший для компанії ринок — США — став джерелом екстремальної політичної невизначеності. Погрози Трампа щодо цін можуть фундаментально змінити прибутковість усього сектору.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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