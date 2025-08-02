McDonald's подвоїть інвестиції в ШІ до 2027 року, зробивши Індію ключовим хабом

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує «подвоїти» свої інвестиції у штучний інтелект до 2027 року, розглядаючи Індію як ключовий центр для розробки, управління даними та інженерії. Про це заявив старший керівник компанії, передає Reuters.

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Застосування ШІ та плани масштабування

За словами керівника відділу технологій Дурга Пракаша, McDonald's вже використовує штучний інтелект для перевірки правильності замовлень у 400 ресторанах, щоб уникнути помилок перед видачею їх клієнтам. До 2027 року цю технологію планують розгорнути у 40 000 закладах по всьому світу.

Крім того, компанія використовує ШІ-інструменти для прогнозування продажів, визначення цінової політики та аналізу ефективності продуктів. Також у розробці знаходиться персоналізований мобільний застосунок, який працюватиме в різних країнах.

«Ми все ще на ранніх етапах, тому важко назвати точну суму інвестицій», — зазначив Дешант Кайла, керівник операційної діяльності McDonald's Global Business Services.

Індія як глобальний технологічний хаб

Нещодавно McDonald's відкрив глобальний офіс у місті Хайдарабад, плануючи зробити його найбільшим за межами США. Хоча компанія буде нарощувати там свою ШІ-команду, Кайла підкреслив, що основні витрати будуть спрямовані на технології та інструменти, а не на значне збільшення штату.

Раніше цього року уряд індійського штату Телангана повідомляв, що McDonald's запустить у Хайдарабаді глобальний центр компетенцій, де працюватиме 2000 людей. Компанія також розглядає можливість створення аналогічного офісу в Польщі.

Чому це важливо

Рішення McDonald's демонструє глибоку цифрову трансформацію навіть у такій, на перший погляд, традиційній галузі, як фаст-фуд.

Це свідчить про те, що майбутнє індустрії швидкого харчування — це не лише про їжу, а й про технології та дані. Використання ШІ для оптимізації замовлень, прогнозування попиту та персоналізації пропозицій стає головним полем для конкуренції. Компанія, яка зможе ефективніше використовувати дані, отримає значну перевагу, зможе скоротити витрати та покращити клієнтський досвід.

Стратегічний вибір на користь Індії також є показовим. Це підтверджує глобальний тренд, за яким Індія перетворюється з «бек-офісу» світу на його «мозковий центр» у сфері високих технологій. Для McDonald's це спосіб отримати доступ до першокласних ІТ-талантів для розробки глобальних рішень, які потім будуть впроваджуватися у десятках тисяч ресторанів по всьому світу.