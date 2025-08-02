OpenAI залучила $8,3 млрд при оцінці в $300 млрд — NYT

Компанія OpenAI залучила $8,3 мільярда в новому раунді фінансування, що підняло її оцінку до $300 мільярдів. Компанії вдалося перевищити початкову мету в $7,5 млрд і завершити збір коштів на кілька місяців раніше запланованого терміну. Про це пише The New York Times.

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Деталі інвестиційного раунду

Цей раунд є частиною амбітного плану OpenAI залучити $40 млрд фінансування цього року, в рамках якого SoftBank раніше зобов'язався надати $30 млрд.

Лідером поточного раунду стала інвестиційна група Dragoneer, яка вклала $2,8 мільярда, що є однією з найбільших венчурних інвестицій в історії від однієї фірми. Попит на участь у раунді перевищив пропозицію в п'ять разів, через що OpenAI обмежила частки деяких ранніх інвесторів, надавши пріоритет новим стратегічним партнерам.

До раунду приєдналася низка нових великих інвесторів, зокрема гіганти приватного капіталу Blackstone та TPG, а також відомі фонди, як-от T. Rowe Price, Fidelity, Sequoia Capital та Andreessen Horowitz.

Бізнес-показники та стратегічне партнерство

Залучення Blackstone та TPG є особливо цінним для OpenAI, оскільки вони можуть сприяти впровадженню ChatGPT серед своїх численних портфельних компаній у сферах охорони здоров'я, фінансових послуг та промисловості.

На тлі цього бізнес-показники OpenAI демонструють стрімке зростання. За даними видання, річний регулярний дохід компанії зріс до $13 млрд (порівняно з $10 млрд у червні), а до кінця року прогнозується перевищення $20 млрд. Кількість платних бізнес-користувачів ChatGPT зросла з 3 до 5 мільйонів за останні кілька місяців.

Чому це важливо

Цей раунд фінансування є не просто черговим рекордом, а потужною демонстрацією сили та незалежності OpenAI у напружених перегонах штучного інтелекту. Залучення $8,3 млрд з приватного ринку на кілька місяців раніше запланованого терміну свідчить про шалений попит на акції компанії та величезну довіру з боку найрізноманітніших інвесторів — від венчурних до консервативних.

Це зміцнює позиції OpenAI у її складних переговорах з Microsoft. Маючи доступ до величезного альтернативного капіталу, стартап отримує більше важелів впливу і може диктувати власні умови щодо майбутньої структури власності та доступу до своїх технологій.

Залучення таких гігантів, як Blackstone та TPG, є стратегічною перемогою. Це не лише гроші, а й доступ до їхніх величезних портфелів компаній, що може значно прискорити корпоративне впровадження ChatGPT та зміцнити його ринкові позиції. Цей раунд фінансування є ще одним кроком на шляху OpenAI до потенційного IPO та закріплення статусу головної ШІ-компанії світу.