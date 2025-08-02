Виплати за програмою «Національний кешбек» другий місяць поспіль залишаються рекордними

У червні 2025 року українці отримали близько 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Сума щомісячних виплат залишається на рекордно високому рівні другий місяць поспіль, що свідчить про високу популярність програми. Про це повідомило Міністерство економіки.

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Результати програми у цифрах

Згідно з повідомленням, виплати у червні отримали понад 3,5 млн учасників програми, які виконали необхідні умови. Зазначимо, що у травні цього року було виплачено таку ж суму — 490 млн грн, що на 10% більше, ніж у квітні.

Загалом від старту програми у вересні 2024 року українцям було виплачено близько 3,4 млрд грн кешбеку. На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду додаткові 2,4 млрд грн для забезпечення подальших виплат.

Портрет учасника та умови використання

Станом на кінець липня 2025 року до програми долучилося понад 1800 українських виробників, а кешбек доступний для близько 400 тис. споживчих товарів.

Більшість користувачів програми (58,5%) — це люди віком до 45 років. Переважну частку учасників становлять жінки (61%).

Отримані в рамках програми кошти не можна зняти готівкою, але можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю книжок та ліків. Також їх можна спрямувати на благодійність, придбати військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.