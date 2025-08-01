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1 серпня 2025, 18:51

В уряді ініціювали конкурс на посаду нового голови митниці

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на найближче засідання уряду рішення про створення конкурсної комісії для відбору нового керівника Державної митної служби. Про це у п'ятницю, 1 серпня, очільниця уряду повідомила у своєму телеграм-каналі.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на найближче засідання уряду рішення про створення конкурсної комісії для відбору нового керівника Державної митної служби.

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Юлія Свириденко наголосила на важливості проведення прозорого та професійного конкурсу на цю ключову посаду.

«Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету», — підкреслила премʼєр.

Доручення було надано за підсумками наради з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
1 серпня 2025, 19:55
#
Та стовідсотково чесно працює" — а сейчас интересно на сколько процентов… «Конкус » можно тоже прямо в ТГ канале устроить
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