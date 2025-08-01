Українці втратили інтерес до готівкового долара, надаючи перевагу євро — НБУ

У другому кварталі 2025 року українці різко скоротили купівлю готівкового долара США, натомість євро став основною валютою для нових заощаджень. Така зміна пріоритетів була спричинена значним ослабленням долара щодо євро на світових ринках. Про це пишуть в «Інфляційному звіті» Національного банку України за липень 2025 року.

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Різке падіння попиту на готівкову валюту

За даними НБУ, чистий попит населення на готівковий долар у другому кварталі впав до рекордно низьких $0,1 млрд, порівняно з $1,9 млрд у попередньому кварталі. Водночас попит на готівковий євро зменшився незначно.

Загалом чистий попит на готівкову іноземну валюту скоротився до $0,8 млрд, тоді як у першому кварталі він становив $2,8 млрд. Це найнижчі місячні обсяги з жовтня 2023 року.

Вплив курсових коливань

Як пояснює регулятор, у другому кварталі курс гривні до долара був відносно стабільним і навіть зміцнився на 0,6%. Однак через ослаблення долара на світових ринках, гривня щодо євро впала на 7,2%. Саме ці курсові зміни і вплинули на інвестиційні рішення населення.

Через низький попит на готівковий долар, спред (різниця) між його готівковим та офіційним курсом іноді навіть ставав від'ємним, тобто в обмінниках долар можна було купити дешевше за офіційний курс.

Стабілізація на ринку та прогнози

На тлі зниження попиту Національний банк у другому кварталі скоротив свої інтервенції з продажу валюти на міжбанку до $8,1 млрд (з $9,4 млрд у першому кварталі). Частка угод без участі НБУ зросла до 54%, що свідчить про стабілізацію ринку. Міжнародні резерви на кінець червня становили $45,1 млрд.

НБУ очікує, що попит на валюту залишатиметься високим у 2025−2026 роках через оборонні потреби та імпорт, але поступово знижуватиметься до $5 млрд у 2027 році завдяки покращенню девальваційних очікувань та зростанню привабливості гривневих інструментів.

Чому українці обирають євро, а не долар

Різка зміна вподобань українців при купівлі готівкової валюти є прямим наслідком динаміки на світових фінансових ринках. Як пояснював НБУ в попередніх коментарях, офіційний курс гривні до євро є крос-курсом, який розраховується через співвідношення пари євро-долар у світі.

Протягом останніх місяців долар США значно ослабнув на міжнародній арені через низку факторів, пов'язаних з політикою адміністрації Трампа (торговельні війни, зростання дефіциту бюджету) та очікуваннями зниження ставок ФРС. Водночас євро зміцнювався.

Українці, спостерігаючи, як гривня стабільно тримається до долара, але стрімко падає до євро, зробили раціональний вибір. Вони побачили, що долар перестав бути надійним засобом захисту від знецінення гривні відносно європейської валюти, в якій багато хто тримає заощадження або планує витрати (поїздки, купівля товарів з ЄС). Тому попит змістився в бік більш «сильної» на даний момент валюти — євро.