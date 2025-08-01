Курс валют: євро злетіло на міжбанку у перший день серпня

Курс євро злетів за один день на 63 копійки під час міжбанківських торгів. Водночас курс долара зріс на 7 копійок. Про це свідчать дані торгів за 1 серпня.

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Валюта Відкриття 1 серпня Закриття 1 серпня Зміни долар 41,73/41,76 41,80/41,83 7/7 євро 47,70/47,73 48,33/48,35 63/62

Офіційний курс: на понеділок, 4 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7644 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,7132). Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 47,6448, що на 10 копійок менше, ніж у п'ятницю (47,7491).

Середній курс на готівковому ринку: 41,46−42,00 грн/долар, 47,50−48,05 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 48,00−48,43 грн.

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