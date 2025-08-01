Імпорт газу в Україну у липні сягнув найвищого рівня за майже два роки

В липні 2025 року обсяги імпорту природного газу до України зросли до найвищого рівня за майже два роки з вересня 2023 року, досягнувши 833 млн куб м. У порівнянні з червнем (539 млн куб м) обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, а у порівнянні з липнем 2024 року (52 млн куб м) — у 16 разів. Про це свідчать дані ExPro.

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Причини зростання

Зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов’язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону в частині закачування газу до підземних сховищ.

У липні структура імпорту змінилася, майже весь газ надходив до «митного складу» українських ПСГ — 774 млн куб м або 93% усього імпорту, з яких 3,4 млн куб м з використанням послуги short-haul. Крім того, близько 59 млн куб м (7%) імпортовано напряму до української ГТС.

Так, НАК «Нафтогаз України» у липні імпортувала весь природний газ до «митного складу» українських ПСГ. За оцінками ExPro, компанія протягом місяця імпортувала понад 90% усього імпорту. Решту газу імпортували приватні компанії.

Структура імпорту

Найбільше газу в липні імпортовано з Угорщини — 300 млн куб м або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини — 268 млн куб м (32,2%), Польщі - 260 млн куб м (31,2%) та Трансбалканського напрямку — 5,1 млн куб м (0,6%).

Більша частина газу з Трансбалканського напрямку йшла з Греції за новим спільним маршрутом бронювання потужностей (Маршрут 1) — 5 млн куб м. Газ цим маршрутом імпортували приватні компанії.

Крім того, Трансбалканським маршрутом (з Болгарії через Румунію до України) наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу в рамках тестової угоди між «Нафтогазом» та SOCAR Energy Ukraine.

Імпорт з початку року

Загалом, Україна за 7 місяців 2025 року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд куб м. Більшу частину природного газу імпортував «Нафтогаз» — майже 90%, приватні компанії - понад 10%.

Найбільше газу у 2025 році імпортовано з Угорщини — 1,47 млрд куб м (50%), з Польщі - 760 млн куб м (25,95%), зі Словаччини — 698 млн куб м (23,85%) та з Трансбалканського напрямку — 5 млн куб м (0,2%).

Скільки треба імпортувати

За повідомленням міністерки енергетики України Світлани Гринчук ціль України накопичити у підземних сховищах не менше 13,2 млрд куб м природного газу до 1 листопада. За оцінками ExPro, для досягнення цілі потрібно імпортувати близько 1,7 млрд куб м природного газу в серпні-жовтні.