Долар пішов вверх, а євро слабшає: НБУ встановив курси валют на понеділок

Національний банк встановив нові курси іноземних валют до гривні на понеділок, 4 серпня. Згідно з даними на сайті регулятора, долар подорожчав, а євро стало дешевше.

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На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,7644 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,7132).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 47,6448, що на 10 копійок менше, ніж у п'ятницю (47,7491).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,1425 (у п'ятницю курс був 11,1736).

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