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1 серпня 2025, 15:17

Українські ціни на продукти наближаються до європейських — Нацбанк

За останні роки ціни на продовольчі товари в Україні наблизилися до рівня цін у країнах Європейського Союзу, а на деякі продукти навіть перевищили їх. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

За останні роки ціни на продовольчі товари в Україні наблизилися до рівня цін у країнах Європейського Союзу, а на деякі продукти навіть перевищили їх.

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Динаміка цін та її причини

Згідно з даними регулятора, з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні, перераховані в євро, зросли в середньому на 79%. За той самий період у країнах ЄС аналогічний показник зріс лише на 46%.

Таке швидке наближення цін може призводити до падіння внутрішнього попиту або змушувати споживачів переорієнтовуватися на дешевші товари-замінники.

Які продукти дорожчі, а які — дешевші

Аналіз НБУ показує, що ситуація є неоднорідною для різних груп товарів.

Дешевше, ніж у Європі:

  • Хліб, крупи, фрукти та овочі: Залишаються дешевшими завдяки меншим витратам на сировину, робочу силу та логістику всередині країни.
  • Соняшникова олія: Ціна на 20−25% нижча, ніж у сусідній Польщі, що пояснюється потужним внутрішнім виробництвом.
  • М'ясо птиці та яйця: Також дешевші завдяки високій ефективності та ефекту масштабу у великих українських виробників.

Дорожче, ніж у Європі:

  • Вершкове масло: Ціна на 20−25% вища, ніж у Польщі.
  • Свинина та молочні продукти: Також дорожчі за польські аналоги.

Це пов'язано зі структурними проблемами у вітчизняному тваринництві, вищою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агросектору в країнах ЄС, яка дозволяє їхнім виробникам тримати нижчі ціни.

Чому це важливо

Дані НБУ фіксують важливий та дещо парадоксальний тренд. З одного боку, зближення цін з європейськими є природним наслідком інтеграції України до єдиного ринку. Це відображає відкритість економіки та поступове вирівнювання умов.

З іншого боку, цей процес висвітлює фундаментальні проблеми конкурентоспроможності в окремих галузях українського агросектору, насамперед у тваринництві. Без значної державної підтримки, співставної з європейською, українським виробникам молока та м'яса вкрай важко конкурувати з дешевшим імпортом з ЄС.

Це створює серйозний виклик для української економічної політики. Подальша інтеграція до ЄС вимагатиме від України не лише гармонізації законодавства, а й розробки власної довгострокової стратегії підтримки аграрного сектору. В іншому випадку існує ризик, що менш ефективні галузі можуть просто не витримати конкуренції, що призведе до зростання імпорту та втрати робочих місць всередині країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Exba
Exba
1 серпня 2025, 15:31
#
В Польше, вроде, ещё и пониженная ставка НДС на продукты питания.
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0
Я. ..
Я. ..
1 серпня 2025, 15:40
#
«Українські ціни на продукти наближаються до європейських — Нацбанк»

Дуже потужно…а що там по європейських зарплатах, європейському рівню життя і європейській інфляції, коли чекати, в нбу не повідомляють?))
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0
zephyr
zephyr
1 серпня 2025, 16:08
#
Так будут. Будут сразу же, как только в Украине появятся своих вменяемые и конкурентные производства, R&D и финтех сектор. :D
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0
invaderzim8
invaderzim8
1 серпня 2025, 15:41
#
Это как в дикой Африке — где 50 летняя машина будет стоить как 10 ти летняя тут. Производства нет, местные нищие.
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