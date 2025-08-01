Долар завершує тиждень найзначнішим зростанням за майже три роки

Долар США завершує тиждень найзначнішим зростанням за майже три роки, зміцнюючи свої позиції відносно кошика основних світових валют. Головними драйверами ралі стали запровадження президентом США Дональдом Трампом нових торговельних мит та м'яка монетарна політика Банку Японії. Про це у п'ятницю, 1 серпня, повідомляє агентство Reuters.

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Динаміка індексу долара та вплив мит

Індекс долара США, що вимірює його вартість відносно шести основних валют, за поточний тиждень має зрости на 2,5%, що є найкращим тижневим показником із вересня 2022 року. У п'ятницю індекс додав 0,1%, досягнувши найвищого рівня з кінця травня.

Зростання долара посилилося після запровадження нових мит на товари з десятків країн. Зокрема, для Канади ставку було підвищено до 35%, що призвело до падіння канадського долара до найнижчого рівня з травня. Швейцарський франк також ослаб після того, як США встановили для Швейцарії мито у 39%.

Позиції інших валют

Японська єна впала до чотиримісячного мінімуму. Це сталося після того, як Банк Японії заявив, що не поспішатиме з підвищенням процентних ставок, що робить єну менш привабливою для інвесторів порівняно з доларом.

Євро, своєю чергою, залишався біля двомісячного мінімуму на рівні $1,1412, оскільки ринок продовжує оцінювати наслідки нещодавно укладеної торговельної угоди зі США.

Що таке «доларова посмішка» і як вона пояснює поточне зростання долара

Поточна ситуація на ринку, коли долар США зміцнюється, добре ілюструється економічною теорією, відомою як «доларова посмішка» (Dollar Smile Theory). Ця теорія, розроблена економістами Morgan Stanley, стверджує, що долар має тенденцію до зростання за двох, на перший погляд, протилежних сценаріїв, що й утворює «посмішку» на графіку:

Втеча до безпеки (ліва частина посмішки): Коли у світі зростає невизначеність, виникають геополітичні ризики або побоювання щодо глобальної рецесії, інвестори масово продають ризикові активи і купують долар США як головну «безпечну гавань». Саме це відбувається зараз через запровадження мит Трампа та торговельну напруженість.

Сильне зростання економіки США (права частина посмішки): Коли економіка США зростає значно швидше за інші країни, Федеральна резервна система підвищує процентні ставки, що робить долар привабливим для інвесторів, які шукають вищу дохідність.

Слабкість (дно посмішки): Долар має тенденцію слабшати, коли економіка США демонструє слабке, але стабільне зростання, а глобальна економіка почувається впевнено, що спонукає інвесторів вкладати кошти в більш ризиковані активи за межами США.

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