Компанія Apple оприлюднила прогноз виторгу на третій квартал 2025 року, який виявився значно кращим за очікування аналітиків. Цей оптимізм зберігся навіть попри те, що компанія очікує на додаткові витрати в розмірі $1,1 мільярда через нові американські мита. На тлі цих новин акції Apple зросли як у США, так і в Європі. Про це у п'ятницю, 1 серпня, пише агентство Reuters.
Apple здивувала Волл-стріт оптимістичним прогнозом попри загрозу нових мит
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Реакція ринків
Акції Apple, що торгуються на Франкфуртській біржі, у п'ятницю зросли на 1,46% після публікації прогнозу. На післяторговій сесії в США котирування компанії піднялися майже на 3%, що свідчить про позитивну реакцію інвесторів.
Прогноз всупереч викликам
Apple очікує, що у кварталі, який завершиться у вересні, її виторг продемонструє зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей прогноз суперечить песимістичним настроям, що панували на ринку, і вказує на те, що компанія впевнена у стабільному відновленні продажів.
Водночас генеральний директор Apple Тім Кук під час звіту перед інвесторами попередив, що нові торговельні мита, які набудуть чинності в цьому періоді, призведуть до додаткових витрат для компанії в розмірі близько $1,1 мільярда.
Звідки оптимізм: що стоїть за сильним прогнозом Apple
Позитивний прогноз Apple, що йде врозріз із загальними побоюваннями щодо впливу мит, базується на кількох ключових факторах, які компанія розкрила у своєму фінансовому звіті за попередній квартал:
- Сильні продажі iPhone: Попит на нові моделі iPhone залишається надзвичайно високим у всьому світі. Компанія зафіксувала зростання продажів смартфонів у всіх географічних сегментах.
- Відновлення ринку Китаю: Всупереч попереднім побоюванням, продажі Apple на важливому китайському ринку продемонстрували відновлення, що стало приємним сюрпризом для інвесторів.
- Рекордні доходи від сервісів: Підрозділ сервісів (App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+) продовжує показувати стабільне двозначне зростання і встановив новий історичний рекорд за доходами, що забезпечує компанії стабільний та прогнозований грошовий потік.
- Диверсифікація виробництва: Тім Кук зазначив, що для мінімізації впливу мит компанія активно переносить виробництво. Більшість iPhone, що продаються в США, тепер виробляються в Індії, а Mac та Apple Watch — у В'єтнамі.
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