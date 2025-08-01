Apple здивувала Волл-стріт оптимістичним прогнозом попри загрозу нових мит

Компанія Apple оприлюднила прогноз виторгу на третій квартал 2025 року, який виявився значно кращим за очікування аналітиків. Цей оптимізм зберігся навіть попри те, що компанія очікує на додаткові витрати в розмірі $1,1 мільярда через нові американські мита. На тлі цих новин акції Apple зросли як у США, так і в Європі. Про це у п'ятницю, 1 серпня, пише агентство Reuters.

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Реакція ринків

Акції Apple, що торгуються на Франкфуртській біржі, у п'ятницю зросли на 1,46% після публікації прогнозу. На післяторговій сесії в США котирування компанії піднялися майже на 3%, що свідчить про позитивну реакцію інвесторів.

Прогноз всупереч викликам

Apple очікує, що у кварталі, який завершиться у вересні, її виторг продемонструє зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей прогноз суперечить песимістичним настроям, що панували на ринку, і вказує на те, що компанія впевнена у стабільному відновленні продажів.

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук під час звіту перед інвесторами попередив, що нові торговельні мита, які набудуть чинності в цьому періоді, призведуть до додаткових витрат для компанії в розмірі близько $1,1 мільярда.

Звідки оптимізм: що стоїть за сильним прогнозом Apple

Позитивний прогноз Apple, що йде врозріз із загальними побоюваннями щодо впливу мит, базується на кількох ключових факторах, які компанія розкрила у своєму фінансовому звіті за попередній квартал: