Apple здивувала Волл-стріт оптимістичним прогнозом попри загрозу нових мит

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2025, 12:22

Apple здивувала Волл-стріт оптимістичним прогнозом попри загрозу нових мит

Компанія Apple оприлюднила прогноз виторгу на третій квартал 2025 року, який виявився значно кращим за очікування аналітиків. Цей оптимізм зберігся навіть попри те, що компанія очікує на додаткові витрати в розмірі $1,1 мільярда через нові американські мита. На тлі цих новин акції Apple зросли як у США, так і в Європі. Про це у п'ятницю, 1 серпня, пише агентство Reuters.

Компанія Apple оприлюднила прогноз виторгу на третій квартал 2025 року, який виявився значно кращим за очікування аналітиків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція ринків

Акції Apple, що торгуються на Франкфуртській біржі, у п'ятницю зросли на 1,46% після публікації прогнозу. На післяторговій сесії в США котирування компанії піднялися майже на 3%, що свідчить про позитивну реакцію інвесторів.

Прогноз всупереч викликам

Apple очікує, що у кварталі, який завершиться у вересні, її виторг продемонструє зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей прогноз суперечить песимістичним настроям, що панували на ринку, і вказує на те, що компанія впевнена у стабільному відновленні продажів.

Водночас генеральний директор Apple Тім Кук під час звіту перед інвесторами попередив, що нові торговельні мита, які набудуть чинності в цьому періоді, призведуть до додаткових витрат для компанії в розмірі близько $1,1 мільярда.

Звідки оптимізм: що стоїть за сильним прогнозом Apple

Позитивний прогноз Apple, що йде врозріз із загальними побоюваннями щодо впливу мит, базується на кількох ключових факторах, які компанія розкрила у своєму фінансовому звіті за попередній квартал:

  • Сильні продажі iPhone: Попит на нові моделі iPhone залишається надзвичайно високим у всьому світі. Компанія зафіксувала зростання продажів смартфонів у всіх географічних сегментах.
  • Відновлення ринку Китаю: Всупереч попереднім побоюванням, продажі Apple на важливому китайському ринку продемонстрували відновлення, що стало приємним сюрпризом для інвесторів.
  • Рекордні доходи від сервісів: Підрозділ сервісів (App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+) продовжує показувати стабільне двозначне зростання і встановив новий історичний рекорд за доходами, що забезпечує компанії стабільний та прогнозований грошовий потік.
  • Диверсифікація виробництва: Тім Кук зазначив, що для мінімізації впливу мит компанія активно переносить виробництво. Більшість iPhone, що продаються в США, тепер виробляються в Індії, а Mac та Apple Watch — у В'єтнамі.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами