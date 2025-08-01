Курс валют: євро в банках подешевшало на 15 копійок

У п'ятницю, 1 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки в купівлі і не змінився в продажу. Євро втратило 12 копійок у купівлі і 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки в купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,42−42,00 грн. Євро купують за 47,50 грн, а продають за 48,22 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 47,89−48,10 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 47,70−47,73 грн/євро.

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