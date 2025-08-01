Інвестицій техногігантів у ШІ перевершать оборонні витрати ЄС — WSJ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2025, 11:17

Інвестицій техногігантів у ШІ перевершать оборонні витрати ЄС — WSJ

Чотири найбільші технологічні компанії світу — Google, Microsoft, Amazon та Meta — цього року планують інвестувати рекордні $400 мільярдів у розбудову інфраструктури для штучного інтелекту. Ця сума перевищує загальні оборонні витрати всіх країн Євросоюзу за 2024 рік. Про це пише The Wall Street Journal.

Чотири найбільші технологічні компанії світу — Google, Microsoft, Amazon та Meta — цього року планують інвестувати рекордні $400 мільярдів у розбудову інфраструктури для штучного інтелекту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перегони озброєнь у сфері ШІ

За прогнозами Morgan Stanley, загальні витрати на чипи, сервери та дата-центри з 2025 по 2028 рік можуть сягнути $2,9 трильйона. Вже цього року ці інвестиції, за оцінками, забезпечать до 0,5% зростання ВВП США.

Лідерами цих перегонів є Microsoft та Meta, ринкова капіталізація яких нещодавно перевищила $4 трлн та $2 трлн відповідно. Їхні акції продовжують зростати, попри рекордні капітальні вкладення. Ключовий постачальник чипів для ШІ, компанія Nvidia, також перебуває на піку, з капіталізацією понад $4 трлн.

Проблеми Apple та соціальна ціна

На тлі цього буму компанія Apple виглядає аутсайдером. Вона витрачає значно менше за конкурентів, не має чіткої публічної ШІ-стратегії та стикається з тиском з боку інвесторів та внутрішньою деморалізацією серед ШІ-дослідників.

Водночас «перегони озброєнь» мають і соціальну ціну. Попри зростання доходів, величезні витрати на інфраструктуру тиснуть на прибутковість компаній. Щоб компенсувати це, з 2022 року техногіганти скоротили майже 100 000 працівників, зокрема розробників, яких дедалі частіше замінює сам штучний інтелект.

Навіть лідери стикаються з проблемами. Акції Amazon нещодавно впали на 7% після звіту про сповільнення зростання його хмарного бізнесу, що є основою для роботи ШІ-моделей.

Чому це важливо

Масштаби інвестицій у ШІ-інфраструктуру свідчать про те, що світ переживає нову технологічну революцію, співставну за своїм впливом з появою інтернету. Технологічні гіганти роблять ставку на те, що штучний інтелект стане фундаментальною основою всієї світової економіки, і той, хто контролюватиме інфраструктуру, контролюватиме майбутнє.

Порівняння з оборонними витратами ЄС є дуже показовим. Воно демонструє, що приватні технологічні компанії наразі інвестують у майбутнє більше, ніж цілий континентальний блок у свою безпеку.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами