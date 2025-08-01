Інвестицій техногігантів у ШІ перевершать оборонні витрати ЄС — WSJ

Чотири найбільші технологічні компанії світу — Google, Microsoft, Amazon та Meta — цього року планують інвестувати рекордні $400 мільярдів у розбудову інфраструктури для штучного інтелекту. Ця сума перевищує загальні оборонні витрати всіх країн Євросоюзу за 2024 рік. Про це пише The Wall Street Journal.

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Перегони озброєнь у сфері ШІ

За прогнозами Morgan Stanley, загальні витрати на чипи, сервери та дата-центри з 2025 по 2028 рік можуть сягнути $2,9 трильйона. Вже цього року ці інвестиції, за оцінками, забезпечать до 0,5% зростання ВВП США.

Лідерами цих перегонів є Microsoft та Meta, ринкова капіталізація яких нещодавно перевищила $4 трлн та $2 трлн відповідно. Їхні акції продовжують зростати, попри рекордні капітальні вкладення. Ключовий постачальник чипів для ШІ, компанія Nvidia, також перебуває на піку, з капіталізацією понад $4 трлн.

Проблеми Apple та соціальна ціна

На тлі цього буму компанія Apple виглядає аутсайдером. Вона витрачає значно менше за конкурентів, не має чіткої публічної ШІ-стратегії та стикається з тиском з боку інвесторів та внутрішньою деморалізацією серед ШІ-дослідників.

Водночас «перегони озброєнь» мають і соціальну ціну. Попри зростання доходів, величезні витрати на інфраструктуру тиснуть на прибутковість компаній. Щоб компенсувати це, з 2022 року техногіганти скоротили майже 100 000 працівників, зокрема розробників, яких дедалі частіше замінює сам штучний інтелект.

Навіть лідери стикаються з проблемами. Акції Amazon нещодавно впали на 7% після звіту про сповільнення зростання його хмарного бізнесу, що є основою для роботи ШІ-моделей.

Чому це важливо

Масштаби інвестицій у ШІ-інфраструктуру свідчать про те, що світ переживає нову технологічну революцію, співставну за своїм впливом з появою інтернету. Технологічні гіганти роблять ставку на те, що штучний інтелект стане фундаментальною основою всієї світової економіки, і той, хто контролюватиме інфраструктуру, контролюватиме майбутнє.

Порівняння з оборонними витратами ЄС є дуже показовим. Воно демонструє, що приватні технологічні компанії наразі інвестують у майбутнє більше, ніж цілий континентальний блок у свою безпеку.