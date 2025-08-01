Ринок нафти у стані невизначеності через суперечливі сигнали з боку США

Ціни на нафту у п'ятницю, 1 серпня, залишалися практично без змін, оскільки ринок намагається оцінити два протилежні фактори: загрозу зриву поставок з росії та побоювання щодо падіння світового попиту через нові американські мита. Про це повідомляє агентство Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Боротьба «биків» та «ведмедів»

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $71,74 за барель, а американська WTI — $69,27. Попри стабільність у п'ятницю, за підсумками тижня обидві марки нафти показали значне зростання (Brent на 4,9%, WTI на 6,4%). Це зростання було спричинене погрозами президента США Дональда Трампа на початку тижня запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти, як-от Китай та Індія.

Однак у п'ятницю оптимізм інвесторів стримувався новинами про те, що Трамп підписав указ про запровадження з 1 серпня нових мит у розмірі від 10% до 41% на імпорт з десятків країн, зокрема Канади, Індії та Тайваню.

Вплив мит на попит

Аналітики попереджають, що нові мита можуть обмежити світове економічне зростання та, як наслідок, зменшити попит на нафту. Ознаки цього вже помітні: дані за червень показали зростання інфляції в США через подорожчання імпортних товарів. Це може змусити Федеральну резервну систему утримувати високі процентні ставки довше, що також негативно впливає на економічне зростання та попит на пальне.

Водночас загроза санкцій проти покупців російської нафти підтримує ціни. Аналітики JP Morgan оцінюють, що під загрозою можуть опинитися 2,75 мільйона барелів російського морського експорту нафти, що створить значний дефіцит на ринку.